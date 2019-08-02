محمد بن مسعود - الدمام - يبلغ عددهم (٤٥٣٩) طالباً وطالبة أصدر مدير تعليم الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، قراراً باعتماد (٢٥) مدرسة لتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة للعام الدراسي ١٤٤٠هـ / ١٤٤١هـ. وأوضح تعليم الليث أنه تم إعداد المستفيدين والمستفيدات والذي يبلغ عددهم (٤٥٣٩) طالباً وطالبة وأعداد الفصول الدراسية (٢٤٥) فصلاً دراسياً في (٢٥) مدرسة. 02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440 11:48 PM Advertisements يبلغ عددهم (٤٥٣٩) طالباً وطالبة تعليم الليث تعتمد 25 مدرسة لتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة تعليم الليث تعتمد 25 مدرسة لتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة أصدر مدير تعليم الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، قراراً باعتماد (٢٥) مدرسة لتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة للعام الدراسي ١٤٤٠هـ / ١٤٤١هـ. وأوضح تعليم الليث أنه تم إعداد المستفيدين والمستفيدات والذي يبلغ عددهم (٤٥٣٩) طالباً وطالبة وأعداد الفصول الدراسية (٢٤٥) فصلاً دراسياً في (٢٥) مدرسة. الكلمات المفتاحية ، تعليم الليث تعتمد 25 مدرسة لتطبيق مرحلة الطفولة المبكرة ،

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