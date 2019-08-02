، روضة براعم المشاعل بمركز الأميرة جواهر تعلن بدء التسجيل للعام الجديد ،

محمد بن مسعود - الدمام - خصصت 30 مقعداً للأسر المحتاجة والمرابطين والجمعيات الخيرية

أعلنت روضة ومدرسة براعم المشاعل بمركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير عن بدء تسجيل طلاب الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي – بنين وبنات - للعام الدراسي 1440هـ 1441هـ في مقر المركز في مدينة الدمام.

وفي التفاصيل، قالت مديرة مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير "مريم بنت أحمد اليحيى" في تصريح صحفي: إن مدارس براعم المشاعل تقدم نخبة تعليمية متكاملة ومتميزة، وبرنامجاً ثنائياً للغة، وبرامج إثرائية.

وأضافت: تعتبر المدرسة الأولى التي تستخدم إستراتيجية التعلم في الهواء الطلق، وتتميز بوجود قسم لخدمات مساندة للأطفال من لديه صعوبات نطق وتعلم، وفئة الأطفال الذين يعانون من مرض التوحد، تحت مظلة خبراء وأخصائيين في المجال.

وأضافت "اليحيى" أن سمو الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز وجهت بتخصيص 30 مقعداً دراسياً في الروضة ومدرسة براعم المشاعل للأسر المحتاجة، وأسر الجمعيات الخيرية، وأسر المرابطين بالحد الجنوبي، حيث إن سموها حريصة كل الحرص على إلحاق أطفال هذه الأسر في الروضة والمدارس من أجل ضمان تعليمهم وفق أحدث طرق التدريس التي تنتهجها روضة ومدارس براعم المشاعل لما لهذه المرحلة العمرية من أهمية في تنشئة الطفل نشأة سليمة.

وأكّدت مديرة المركز مريم اليحيى أن الأميرة جواهر تحرص دائماً على إسهام المركز في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال المشاركة في المُناسبات التي تسهم في تنمية الطفل، وتقديم الأنشطة التعليمية التي تتماشى مع احتياجات الطفل من جميع الفئات.

وأردفت أن روضة ومدارس براعم المشاعل تقدم مناهج وزارية، وأنشطة رياضية، وحاسباً آلياً، ورحلات ترفيهية، وتنمية مهارات، وحافلات مكيفة للطلاب، وأن هدف المدارس هو بناء جيل للوطن تربوي متميز بمعارفه وسلوكه.

وأشارت إلى إمكانية التسجيل أو الاستفسار عبر الهاتف رقم ( 0504955611 ) أو عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بمركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير.