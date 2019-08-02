“السعودية” تقرر السماح للمرأة بالسفر دون شرط موافقة ولي الأمر

أكدت وسائل إعلام سعودية، أن المملكة العربية السعودية أعلنت عن تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية، ليحق للمرأة استخراج جواز سفر، والسفر دون شرط موافقة ولي الأمر.

وأكدت مصادر موثوقة، أن الحكومة قامت بإجراء تعديلات على نظام الأحوال المدنية ووثائق السفر، ليتم الاعتراف بأن المرأة يمكن أن تكون رب الأسرة، ويسمح لها بالتقدم للحصول على جواز السفر والسفر دون الحاجة إلى اشتراط موافقة ولي الأمر، كما كان معمولًا به في نظام الأحوال المدنية ووثائق السفر.

وأشارت المصادر، أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبح للمرأة حقوقًا يكفلها القانون للرجل فيما يتعلق بالسفر لمن يتجاوز عمره ال21 عامًا.

وأوضحت المصادر، أن التعديل ينص على أنه يتم منح جواز السفر لكل من يتقدم لطلب الحصول عليه من حاملي الجنسية العربية السعودية، في إطار ما تحدده اللائحة التنفيذية، وقد اشتملت التعديلات بالمادة 91 من النظام على أن رب الأسرة هو الأب أو الأم بالنسبة للأولاد القصر.