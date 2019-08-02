أول تعليق من ايفانكا ترامب على القرارات السعودية الاخيرة

علقت ايفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، على القرارات الأخيرة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ومنها السماح للمرأة بحق الحصول على جواز السفر.

وكتبت ايفانكا ترامب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)": "يمثل إعلان المملكة العربية السعودية جملة الإصلاحات التي من شأنها تفكيك نظام الولاية والسماح للمرأة بالحصول على جوازات سفر، والعمل من دون إذن من قريب ذكر، تقدما كبيرا لديها".

واضافت ايفانكا ترامب "نتطلع لما هو أكثر من ذلك أيضا"، حيث جاء تعليقها بعد اعتماد المملكة تعديلات في نظام وثائق السفر، وقانون الأحوال المدنية بالنسبة للمرأة، والتي تسمح لها لأول مرة بالسفر من دون الولاية".

وكانت جريدة "أم القرى" الرسمية في السعودية، أوردت بيانا حول اعتماد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز التعديلات في نظام وثائق السفر وقانون الأحوال المدنية بالنسبة للمرأة، وفق ما نقله موقع سبوتنيك.

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ونوه المرسوم الملكي إلى أن التعديلات تشمل، تعديل المادة الثانية، بحيث تسمح بمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

كما ستسمح بإصدار وزير الداخلية جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما.

كما تضمنت تعديلات قوانين نظام وثائق السفر، منح الذكر والأنثى نفس الحقوق، فيما يتعلق بـ"حرية السفر" إذا ما تجاوز الشخص عمره 21 عاما، إضافة لإلغاء المادة الثالثة من نظام السفر، والتي كانت تنص على أن يشمل جواز السفر زوجة حامله وبناته غير المتزوجات وأبنائه القصر".

ولاقت التعديلات الجديدة التي اتخذتها المملكة ترحيبا كبيرا لدى المواطنين والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين أنها تمثل انتصار للمرأة وحقوقها المشروعة.