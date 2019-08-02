أطلقت القنصلية السعودية في هونج كونج، اليوم (الجمعة)، تحذيراً لرعاياها المتواجدين هناك. ودعت القنصلية السعوديين إلى تجنب التوجه إلى منطقة “مونج كوك” يوم غد السبت الثالث من أغسطس. وأفادت بأن المتظاهرين في هونج كونج أعلنوا عزمهم التوجه غداً إلى تلك المنطقة لتنظيم مظاهرة هناك، ما يستوجب أخذ الحيطة والحذر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هونج كونج: القنصلية السعودية تحذر رعاياها من التوجه لمناطق المظاهرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.