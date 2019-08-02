أول تعليق من “تركي الحمد” على قرار السماح للسعوديات في سن 21 عاماً حرية السفر دون شرط...

استغرب الكاتب “تركي الحمد”، اعتبار البعض “إسقاط الولاية” هو “إسقاط للفضيلة”، مشيرا إلى أن البعض يربط كلما يخص المرأة بالجنس ويعتبرون أن الفتيات “عاهرات”. وقال الحمد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، الجمعة: “البعض وأكرر البعض يفترض أن إسقاط الولاية هو إسقاط للفضيلة، حيث أن الفتاة في هذه الحالة “ستدور على حل شعرها” بل وستمارس كل الرذائل”.

وتابع الكاتب قائلا : “السؤال هو: لماذا ثل هذه العقول تربط كل ما هو متعلق بالمرأة بالجنس ثم لماذا يفترضون أن فتياتنا “عاهرات” متى ما أعطين حقوقهن، هذا مضمون المسكوت عنه هنا” الجدير بالذكر لاقت الخطوة السعودية أصداء واسعة داخل المملكة وخارجها، إذ رحب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالقرار، معتبرين إياه خطوة نحو الأمام لمنح المرأة مزيدا من حقوقها.