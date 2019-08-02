عاد إلى السعودية المستثمر مبارك الغامدي، بعد أن ظلّ عالقاً لأكثر من سنة في مصر، دون أن يتمكن من مغادرتها. وأُطلق سراح الغامدي من السجن مؤخراً بعد ثبوت براءته في القضايا المنسوبة له، لكنه اُحتجز ومُنع من المغادرة وظل رهن الإقامة في مصر، بعد أن وقع في شراك شخص ادعى أنه مستثمر، لكن ثبت لاحقاً أنه يخطط للاستيلاء على المصنع الذي تعود ملكيته للغامدي.
وتفجرت القضية خلال العام المنصرم، بمناشدة الغامدي ذويه بالإفراج عنه حتى تدخل السفير السعودي بمصر أسامة نقلي وخاطب النائب العام المصري وأُفرج عنه. وقال “الغامدي” وفقًا لـ”سبق”: “الشكر لله أولاً وأخيراً ثم للسفارة السعودية وللنائب العام المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر المستثمر مبارك الغامدي يعود للسعودية بعد احتجازه عاماً في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.