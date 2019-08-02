“العمل”: ما نُشر حول تعديل آلية احتساب أجور السعوديين في “نطاقات” غير صحيح.....

أكدت وزارة العمل أن تعديل آلية احتساب أجور العاملين السعوديين في برنامج نطاقات، لا زال مشروع مسودة، ولم يصدر بشأنه قرار نهائي. وأوضحت الوزارة أن المسودة مطروحة في منصة “معاً للقرار”، ودعت عموم المواطنين والمهتمين للمشاركة بملاحظاتهم ومرئياتهم حول مسودة القرار.

وكانت إحدى الصحف المحلية ذكرت اليوم الجمعة أن وزير العمل أحمد الراجحي، أصدر قراراً بإجراء تعديلات واسعة على احتساب التوطين في برنامج نطاقات لتحسين أداء سوق العمل، وهو ما نفته الوزارة موضحة أن القرار لا زال مشروع مسودة.