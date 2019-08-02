وفق جدول زمني .. بدء مهلة التزام الشركات بتطبيق قرار توثيق عقود موظفيها إلكترونياً

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الجمعة) عن بدء مهلة التزام الشركات بتطبيق قرار توثيق العقود إلكترونياً لجميع موظفيها، وذلك حرصاً على تحسين العلاقات التعاقدية بين العامل وصاحب العمل. وأفادت الوزارة بأن الفترة الزمنية للتوثيق الإلكتروني للعقود تختلف بحسب حجم المنشأة بناء على عدد العاملين وتاريخ بداية الإلزام، وفترة التدرج بالالتزام ونسب العقود المطلوب توثيقها لكل ربع سنوي.

وكانت الوزارة قد أوضحت أن مبادرة توثيق العقود، تمكن أصحاب العمل من رفع وتحديث المعلومات الخاصة بعقود العمل للعاملين في القطــاع الخــاص (السعوديين وغير السعوديين)، كما تمكن العاملين من التحقق من صحة بيانات عقودهم، وذلك من خلال خدمة توثيق العقود عبر بوابة الخدمات الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.