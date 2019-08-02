القنصلية في هونج كونج تحذر السعوديين من التواجد في مناطق الاحتجاجات

حذرت قنصلية المملكة العربية السعودية في هونج كونج، المواطنين السعوديين الموجودين هناك، من التوجه إلى منطقة مونج كوك، غدًا السبت.

وقالت القنصلية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نود لفت انتباه المواطنين السعوديين الموجودين في هونج كونج بأخذ الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى منطقة (مونج كوك)، غدًا السبت الموافق الثالث من أغسطس؛ نظرًا لإعلان المحتجين تنظيم مظاهرة في تلك المنطقة .

كان متظاهرون مناهضون للحكومة في هونج كونج، عطلوا خطوط مترو الأنفاق خلال ساعات الذروة الصباحية، في 30 يوليو الماضي احتجاجًا على «وحشية الشرطة خلال مظاهرات انطلقت مؤخرًا»، وقام مئات المتظاهرين بإغلاق أبواب القطارات؛ لمنعها من التحرك في عدة محطات بالمدينة.

وتم تعليق (تأجيل) الخدمة في ثلاثة خطوط مترو رئيسة بفعل المحتجين؛ بدءًا من ساعات الذروة حتى منتصف اليوم؛ ما أثر على مئات الآلاف من السكان، الذين يستخدمون تلك الوسيلة في التنقل كل صباح، حسب وكالة الأنباء الألمانية.