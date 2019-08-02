الجامعة الإسلامية بالمدينة تفتح باب القبول والتسجيل في برامج الدبلومات

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، عن فتح باب القبول والتسجيل في برامج الدبلومات بعمادة خدمة المجتمع، للعام الجامعي 1441هـ

وأوضحت الجامعة، عبر موقعها الإلكتروني، أن برامج الدبلومات «بعد البكالوريوس»، تشمل إدارة مكاتب القيادات الإدارية، والإرشاد الأسري والأمن السيبراني، والموارد البشرية، والمحاماة، بينما تشمل برامج الدبلومات «بعد الثانوي»، التحرير والسكرتارية، والأنظمة، والمحاسبة، والعلاقات العامة، والمعاملات المصرفية، والتسويق.

وأضافت الجامعة أن التسجيل في الدبلومات عبر الرابط:

يشار إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، أنشِئت بالأمر الملكي رقم 11 وتاريخ 25/3/1381هـ وتلاه الأمر الملكي ذو الرّقم 21 المؤرّخ في 16/4/1381هـ بالمصادقة على نظام المجلس الاستشاري الأعلى للجامعة، وبدأت الدراسة فيها يوم الأحد 2 من جمادى الآخرة فـي العام نفسه، وفي 18/5/1386هـ صدر المرسوم الملكيّ رقم م/18 بالموافقة على نظام الجامعة، ثم صدر نظام آخر للجامعة؛ وفقًا للمرسوم الملكيّ ذي الرّقم م/70 المؤرّخ في7/8/1395هـ.