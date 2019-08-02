ضبط 3.6 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال 21 شهرًا

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، ضبط 3.6 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والحدود والعمل، خلال الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/2/1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 29/11/1440هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمّت في مناطق المملكة كافة.

وأكدت الوزارة في بيان، أن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في كافة مناطق المملكة بلغ 3 ملايين و610 آلاف و852 مخالفًا، منهم مليونان و816 ألف و627 مخالفًا لنظام الإقامة، و557 الف و346 مخالفًا لنظام العمل، و236 ألف و879 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة بلغ 61 ألف و125 شخصًا، (46%) منهم يمنيو الجنسية، و(51%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط ألفين و670 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم أربعة آلاف و46 شخصًا.

وأضافت الوزارة، أن إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة بلغ ألفًا و428 مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق ألف و396 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 32 مواطنًا، فيما وصل بلغ إجمالي من يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 14 ألفًا و329 وافدا مخالفًا منهم 12 ألف و441 رجلًا، وألف و888 امرأة.

واختتمت «الداخلية»، أنه تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 509 آلاف و502 مخالف، وإحالة 463 ألف و41 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 596 ألفًا و859 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 894 ألف و983 مخالفًا.