«تطوير مكة» توزع مليوني نشرة توعوية للتسهيل على ضيوف الرحمن

أطلقت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة حملتها التوعوية لموسم حج 1440هـ، بتوزيع أكثر من مليوني نشرة توعوية لمستخدمي قطار المشاعر المقدسة، ومنشأة الجمرات من ضيوف الرحمن.

واستخدمت الهيئة في حملتها التوعوية لهذا العام، بث الأفلام الإرشادية في الطائرات التي تقل الحجاج إلى السعودية لأداء المناسك، وكذلك في صالات المطارات ومراكز التوجيه والإرشاد المنتشرة على مداخل مكة المكرمة، بالإضافة إلى عدة مواقع بالساحات المحيطة بالمسجد الحرام، وعبر شاشات العرض المنتشرة في مقار سكنهم.

وتضمنت النشرات والأفلام التوعوية حزمة من التعليمات الواجب اتباعها من قبل الحجاج، بكيفية وصولهم لمنشأة الجمرات، وقطار المشاعر المقدسة، وكيفية تجنب الازدحام وعدم حمل الامتعة الثقيلة، واتباع الإرشادات التي يقدمها العاملون في منشأة الجمرات وقطار المشاعر المقدسة.

وتنوعت الحملة التوعوية، التي تنفذها الهيئة بتسع لغات مختلفة، لتخدم أكبر نسبة من الحجاج، بناء على الإحصاءات الصادرة في هذا الشأن. وتأتي هذه الحملة إنفاذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس الهيئة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، تلك التوجيهات الحريصة على وصول النشرات التوعوية إلى أكبر عدد ممكن من ضيوف الرحمن، وتوعيتهم بما يضمن أداء مناسكهم بالطرق الصحيحة، والابتعاد عن الأمور السلبية التي قد تؤثر على سلامتهم.

وانتهجت الهيئة في حملتها التوعوية لهذا العام، طريقة جديدة وهي بث الأفلام القصيرة بنظام «الموشن جرافيك»، بتسع لغات، تسهيلًا على الحجاج لاستيعاب التوجيهات والتعليمات.