توقيف 3 اعتدوا على عمال محطة وقود

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على ثلاثة مواطنين قاموا بالاعتداء على عمال محطة وقود بحي السويدي. وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إنه «وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام شخصين ملثمين بالاعتداء على عمال محطةٍ للوقود بحي السويدي غرب العاصمة الرياض، وسلب ما بحوزتهم من إيراداتٍ مالية نقدية تحت تهديد السلاح الأبيض «ساطور»، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن كشف هوية الجناة والقبض عليهم وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثاني من العمر»، مضيفا أنه «بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم اتضح تورطهم بارتكاب 3 جرائم سلب أخرى بأسلوب مماثل، حيث جرى إيقافهم واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقهم».



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