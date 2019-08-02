تطوير 7 أسواق أسبوعية في الأحساء

كشفت أمانة الأحساء تطوير 7 أسواق شعبية في مدن وقرى الأحساء، ضمن أجندة أمانة الأحساء في إعادة صياغة الأسواق الشعبية الأسبوعية، وتنظيمها بصورة أفضل، والحفاظ على الهوية الشعبية والتراثية، ومعالجة الانتشار العشوائي للباعة، وتنظيم الأسواق وفق أحدث المعايير، التي تعطي طابعا شعبيا وتراثيا. وقال المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد محمد بوشل لـ«دوت الخليج»، إن من بين الأسواق التي يشملها التطوير، لأهميتها في المجتمع الأحسائي، سوق الأربعاء في المبرز، وسوق الخميس في الهفوف، وسوق الجمعة في الطرف، وسوق الأحد في القارة، وسوق الإثنين في الجفر، لافتا إلى تأمين موقع بديل آخر خلال أعمال المشروع التطويري لسوق الأربعاء في المبرز، وتحديدا في الساحة الشمالية للسوق.



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