تراتبية وتوسع لبلاغات المواليد والوفيات والزواج والطلاق

سعيا إلى تمكين المرأة السعودية ، أقرّ مجلس الوزراء تعديلات جديدة على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية. ووفقا لما نشرته صحيفة أم القرى الرسمية، فإن التعديلات الجديدة منحت المرأة حق استخراج جواز سفرها بنفسها، دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر، إلى جانب عدم الحاجة لتصريح سفر من الولي إلا للحضانة والقصر والمتوفى، ووقف فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وألا تتجاوز مدة غيابها 180 يوما:

نظام وثائق السفر

1- يمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملي الجنسية السعودية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

2- لوزير الداخلية عند الاقتضاء إصدار جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأي شخص لا يحمل الجنسية السعودية، ليستخدمه في سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما.

3- يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصّر المتوفى وليّهم، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

نظام الأحوال المدنية

1- محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصّي عليه

2- المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم:

أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيا بالأحوال المدنية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية

ب- والدا الطفل

ج- الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر 18 عاما

د- الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز

هـ- عمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد

و- أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ

(تكون مسؤولية التبليغ حسب الترتيب السابق، وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب)

توسع في بلاغات الزواج والطلاق والمخالعة

أ- على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقربائهما القيام بواجب التبليغ.

ب- تنتفي مسؤولية التبليغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال وجود ربط إلكتروني بين إدارة الأحوال المدنية والمحكمة المختصة.

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ج - لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال 60 يوما من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المكلفون بالتبليغ عن الوفاة

أ- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونيا بالأحوال المدنية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية

ب- أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي من أقربائه البالغ من العمر 18 عاما

ج- مديرو الملاجئ ومرافق الإيواء السياحي والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية، وأي منشأة أخرى، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم.

د- الممارس الصحي المكلف بإثبات الوفاة

هـ- الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز

و- عمدة الحي، أوشيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد

ز- أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ

(تكون مسؤولية التبليغ حسب الترتيب السابق، وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب)

«يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر»

1- تعديل نظام العمل

- تعريف العامل: «كل شخص طبيعي -ذكرا أو أنثى- يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدا عن نظارته»

التعديلات:

- العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه.

- بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن.

- لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وألا تتجاوز مدة غيابها 180 يوما في السنة، سواء أكانت متصلة أم متفرقة.