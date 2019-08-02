السعودية | القوات السعودية تحرر 81 إفريقيًا من قبضة عصابة الإتجار بالبشر الحوثية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:48 مساءً, 2 أغسطس 2019 م المناطق - واس أوضح مصدر رسمي في قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه وبعملية نوعية نجحت قوات سعودية في إنقاذ 81 إفريقياً في سوق آل ثابت المحرر في مديرية قطابر بمحافظة صعدة كانت تستخدمهم الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بعمليات الإتجار بالبشر في صعدة اليمنية .

وكان الأفارقة المحررين بينهم 20 امرأة وطفلين وكانت المليشيات تحتجزهم في قبو بسوق آل ثابت وإجبارهم على القتال إلى جانبهم والقيام بأعمال حفر الخنادق ونقل الاسلحة.

ورافقت العملية النوعية حملة إغاثية عاجلة دشنها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية وتم نقل الأفارقة المحررين إلى مركز إيواء وتوفير العلاج العاجل حيث أن أغلبهم يعانون من الأعياء بسبب الجوع وظروف الاحتجاز غير الإنسانية .



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