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القويحص: لدينا تصور بأن تكون مكة من أذكى المدن في العالم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد القويحص، أن هناك 23100 فرد تم تسخيرهم لخدمة وراحة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج الحالي.
وأضاف القويحص، في حواره إلى قناة السعودية، مساء اليوم الجمعة، أن أمانة العاصمة المقدسة تحظى باهتمام كبير من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لافتًا إلى أن لدى الأمانة تصور بأن تكون مكة المكرمة من أذكى المدن في العالم.
وتابع أن هناك غرف عمليات تعمل على مدار الساعة لاستقبال البلاغات وفرقًا لمعالجة الكوارث وأكثر من ألف معدة جاهزة للتدخل في أي حالة، سواء نظافة أو إصلاح بيئي أو طوارئ.
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