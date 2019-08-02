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سحب رعدية غدًا مع غبار على هذه المناطق

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2019-08-02

سحب رعدية غدًا مع غبار على هذه المناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.

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وتوقعت الأرصاد تكوُّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحد من الرؤية الأفقية، على بعض المناطق، حيث تتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.

ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، التي يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر وأجزاء من منطقة نجران، وكذلك على أجزاء من الشرقية.





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