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2019-08-02 احتجزتهم في قبو.. تفاصيل تحرير القوات السعودية لـ81 إفريقيًا من قبضة الحوثي متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أوضح مصدر رسمي في قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه وبعملية نوعية نجحت قوات سعودية في إنقاذ 81 إفريقياً في سوق آل ثابت المحرر في مديرية قطابر بمحافظة صعدة كانت تستخدمهم الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بعمليات الإتجار بالبشر في صعدة اليمنية .

وكان الأفارقة المحررين بينهم 20 امرأة وطفلين وكانت المليشيات تحتجزهم في قبو بسوق آل ثابت وإجبارهم على القتال إلى جانبهم والقيام بأعمال حفر الخنادق ونقل الاسلحة.

ورافقت العملية النوعية حملة إغاثية عاجلة دشنها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية وتم نقل الأفارقة المحررين إلى مركز إيواء وتوفير العلاج العاجل حيث أن أغلبهم يعانون من الأعياء بسبب الجوع وظروف الاحتجاز غير الإنسانية .









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