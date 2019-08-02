القوات السعودية تحرر 81 إفريقيًّا من قبضة عصابة الاتجار بالبشر الحوثية

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القوات السعودية تحرر 81 إفريقيًّا من قبضة عصابة الاتجار بالبشر الحوثية
متابعات الخليج 365 - الرياض
حررت القوات السعودية، اليوم الجمعة، 81 إفريقيًّا من قبضة عصابة الاتجار بالبشر الحوثية، في سوق آل ثابت المحرر في مديرية قطابر بمحافظة صعدة.
وقالت الإخبارية: إن الأفارقة كانت تستخدمهم الميليشيات الحوثية الإيرانية بعمليات الاتجار بالبشر في صعدة اليمنية، موضحةً أن الأفارقة المحررين بينهم 20 امرأة وطفلان.
وقبل قليل، نفى مصدر رسمي في تحالف دعم الشرعية في اليمن، ادعاءات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران عبر وسائلها الإعلامية سيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجيزان خلال الأيام الماضية.
وأكد المصدر أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات في مختلف جبهات القتال، ولم تحقق أي تقدم منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل؛ ولهذا تلجأ لاختلاق الفبركات والأكاذيب التي تتحدث عن انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيديها في مناطق سيطرتها.
وسخر المصدر من ادعاءات الميليشيا الحوثية الإرهابية سيطرتها على 15 موقعًا عسكريًّا في نجران وجيزان خلال الثلاثة الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن الجيش اليمني بمساندة التحالف أصبح على عمق عشرات الكيلومترات في صعدة وحجة.
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