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الان تتابع الأمير تركي بن طلال يتابع حادثة احتراق سيارة الرمالي في رالي عسير والان مع التفاصيل
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وجه القطاعات بتقديم أوجه المساعدة
تابع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير باهتمام حادثة احتراق سيارة المتسابق السعودي فرحان الرمالي، وذلك خلال مشاركته في رالي عسير الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية.
ووجه سموه القطاعات كافة لتقديم أوجه المساعدة وكل ما يلزم للاطمئنان على صحته وملاحه اللذان نجيا اليوم من حادثة احتراق سيارتهما نتيجة التماس كهربائي.
وثمن المتسابق الرمالي متابعة سمو أمير منطقة عسير للحادثة، رافعًا شكره وامتنانه لسموه على هذا الاهتمام غير المستغرب، والذي يعكس مدى التلاحم والتواصل بين القيادة وأبناء الوطن.
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