أهم استعدادات قوات الأمن السعودي مع بدء موسم الحج 2019

مكة / جدة – كشف المدير العام للأمن العام اللواء خالد بن قار الحربي عن خطط دوريات الأمن في قوات أمن الحج التي تشارك لأول مرة في عمليات الحج الأمنية كإدارة مستقلة للأمن العام، ورافق الحدث ورشة عمل صغيرة تعرض إصلاح العديد من الأسلحة التي تستخدمها دوريات الأمن، أثارت هذه الورشة المصغرة إعجاب المدير العام للأمن العام الذي أصدر توجيهات لعقد ورش عمل مماثلة لدوريات الأمن في المنطقة الغربية، وسوف تسهم في الإصلاح السريع للأسلحة المعطلة وتوفير الوقت والجهد، وأكد أن المتطلبات يجب أن تكتمل في أقرب وقت ممكن حتى يمكن افتتاحها في المستقبل القريب.

تقوم قيادة قوات أمن الحج لدوريات الأمن بتنفيذ الخطط الأمنية والتنظيمية لموسم الحج المميز الذي يعكس الصورة الحقيقية والجهود المبذولة في إنشاء قوة خاصة لمواجهة الانتهاكات في الأماكن المقدسة. تحمل هذه القوة اسم “قوة التدخل السريع لدوريات الأمن”، وذلك لمواكبة إطلاق المركبات عالية السرعة الجديدة لدوريات الأمن التي ستشارك خلال موسم الحج لهذا العام في الأماكن المقدسة وخارجها. بالنسبة لقائد مهام شرطة الطائف في حاجز البحيطة ، قال اللواء علي العطاوي إنه تم إنشاء نقطتي تفتيش في الهدا والمحمدية على طريق الشفا، وستة أخرى على طول طريق مكة. ثلاثة داخل الطائف وثلاثة على طريق الهدا – السيل – الرياض ونقطة تفتيش في قرن المنزل والآخر في وادي محرم. ورداً على سؤال من عكاظ في المؤتمر الصحفي، قال اللواء العطاوي: “دوريات أمن الطرق تراقب المخالفين ومن يحاولون الالتفاف على الطرق. هناك تنسيق مع المجاهدين لتسليم المهربين أو من ينقلون المخالفين إلى نقاط التفتيش في الهدا والبيعة لمنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة بشكل غير قانوني “.

مؤسسات حج مزورة

قائد مهام شرطة جدة العميد كشف اللواء محمد العال صقر أن الشرطة اكتشفت مؤسسات حج مزورة. وقال أيضًا إنهم اعتقلوا عدة أشخاص واكتشفوا مكاتب تنقل الحجاج من جدة إلى مكة المكرمة. لقد أحيلوا إلى النيابة العامة.في هذه الأثناء ، قال قائد مهام شرطة مكة اللواء فهد العصيمي إن هناك قوة أمنية تضم ضباطاً وموظفين لتجميع الحجاج في المنطقة الوسطى من خلال 7 محطات نقل. كما أنهم يعملون في احتقان الحشود من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الحجاج ، والمشاركة مع لجنة مكافحة الظواهر السلبية ، والحزام الأمني ​​المشدد حول مكة ، لمنع الدخول غير القانوني للحجاج الذين لا يحملون تصاريح الحج إلى مكه. وفيما يتعلق بمهام الشؤون الأمنية ، قال قائد قوات الحاج الأمنية لشئون الأمن اللواء سعود بن محمد الطويرقي إن مهامهم تنفذ عبر ثلاثة أوامر في الأماكن المقدسة ، ومراقبة الجريمة ، والتحقيق ، ومراقبة الرقابة الإدارية.