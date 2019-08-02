شكرا لقرائتكم خبر عن القوات السعودية تحرر 81 أفريقياً من الاتجار الحوثي بالبشر في صعدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أوضح مصدر رسمي في قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه وبعملية نوعية نجحت قوات سعودية في إنقاذ 81 أفريقياً في سوق آل ثابت المحرر في مديرية قطابر بمحافظة صعدة كانت تستخدمهم الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بعمليات الإتجار بالبشر في صعدة اليمنية.

وكان الأفارقة المحررون بينهم 20 امرأة وطفلين، وكانت المليشيات تحتجزهم في قبو بسوق آل ثابت، لإجبارهم على القتال إلى جانبهم والقيام بأعمال حفر الخنادق ونقل الأسلحة.

ورافقت العملية النوعية حملة إغاثية عاجلة دشنها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية وتم نقل الأفارقة المحررين إلى مركز إيواء وتوفير العلاج العاجل حيث إن أغلبهم يعانون من الإعياء بسبب الجوع وظروف الاحتجاز غير الإنسانية.