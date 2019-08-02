شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الإماراتي: السعودية تحشد الطاقات والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عدنان الشبراوي (جدة)

أشاد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتأمين خدمات متكاملة ومبتكرة لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير كافة السبل التي تضمن لهم تأدية مناسك الحج بيسر وطمأنينة، عبر حشد جميع الطاقات والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم.

وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان حرص قيادة دولة الإمارات على تقديم أفضل الخدمات لحجاج دولة الإمارات، وتأمين جميع حاجاتهم منذ لحظة مغادرتهم أرض الوطن وحتى عودتهم سالمين.

وقال خلال استقبال وفود دولة الإمارات من الحجاج: «إن فريق السفارة وقنصلية دولة الإمارات يعملان وبالتنسيق والتعاون المستمرين مع فريق بعثة الحج الرسمية وعلى مدار الساعة، لتنفيذ توجيهات القيادة بما يضمن الارتقاء بالأداء والوصول إلى أعلى معدلات الرضا».