مليون مصل يؤدون الجمعة بالمسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وسط أجواء إيمانية وروحانية مطمئنة، ومنظومة متكاملة من الخدمات أدى نحو مليون مصل أمس صلاة الجمعة الأولى من ذي الحجة الحالي بالمسجد الحرام، مع اكتمال استعدادات الجهات الأمنية لحج هذا العام، فيما أشاد حجاج بالخدمات المقدمة.

وشهد المسجد الحرام منذ ساعات الصباح الأولى إقبال وتوافد المصلين الذين امتلأت بهم أروقته وأدواره، في حين سخرت جميع القطاعات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن كل طاقاتها البشرية والآلية لتقديم أفضل الخدمات وتحقيق كل ما يمكنهم من أداء شعائرهم بكل يسر وأمان وسهولة، حيث نفذت تلك الجهات خططها بالتعاون والتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، وذلك لتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام، ومنع الجلوس في الممرات المؤدية إليه.

من التجهيزات بالحرم: