السعودية | بالصور.. وصول ذوي ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي لأداء الحج

شكرا لقرائتكم بالصور.. وصول ذوي ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي لأداء الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وصلت اليوم الجمعة إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة أولى طلائع أسر قتلى ومصابي هجوم نيوزيلندا الإرهابي، الذين وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافتهم ضمن برنامج "ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة".

وصول الحجاج من ذويي ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي (تصوير "واس")

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله الصامل في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن "الاستضافة كان لها الأثر البالغ في التخفيف من وقع الألم على ذوي المصابين والشهداء، وقد لمسناه حين استقبلنا الدفعة الأولى منهم"، شاكراً خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على هذه اللفتة الكريمة".

وأكد أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ يوجه ويشرف ويتابع برنامج "ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة" بدقة، مشيراً إلى "تكوين لجان متعددة تعمل ليل نهار لخدمة ضيوف خادم الحرمين الشريفين وتقديم كل التسهيلات لهم ليؤدوا مناسكهم ويتفرغوا لهذه العبادة العظيمة".

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وأكد الصامل أن استضافة ذوي ضحايا ومصابي هجوم نيوزيلندا الإرهابي "تأتي في إطار جهود المملكة الرامية لمواجهة الإرهاب والوقوف ضد مرتكبيه ومقاومتهم والقضاء عليهم ودحرهم، إلى جانب التخفيف على أسر من وقع عليهم هذا العمل المقيت الذي يخالف كل التعاليم السماوية والقيم والمبادئ الإنسانية".

من جانبه، أكد جيمس مونرو السفير النيوزيلندي لدى السعودية تقدير عموم الشعب النيوزيلندي لاستضافة خادم الحرمين الشريفين لذوي الضحايا لتأدية مناسك الحج، مؤكداً أنها أسهمت في تخفيف جراحهم.

استقبال الحجاج من ذويي ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي (تصوير "واس")

وأضاف: "الحكومة النيوزيلندية تثمن الدور المؤثر للمملكة في خدمة المسلمين في العالم، خاصة من وقع عليهم الظلم من الجماعات الإرهابية"، لافتاً الانتباه إلى أن "الإرهاب لا دين له ولا عرق، والجميع يعمل في التصدي له بكل صوره وأشكاله".

وصول الحجاج من ذويي ضحايا هجوم نيوزيلندا الإرهابي (تصوير "واس")