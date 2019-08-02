- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة نادي الأهلي موافقتها على بيع نسبة 70 % من عقد محترف الفريق الكروي الأول التشيلي باولو دياز لنادي ريفربليت الأرجنتيني، بينما سيحتفظ النادي بنسبة 30 % من العقد.
وقدمت الإدارة شكرها للاعب على الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق، متمنية له التوفيق مع فريقه الجديد.
وكان اللاعب قد مثل صفوف فريق الأهلي في الموسم الماضي.
الأهلي يوافق على رحيل "دياز" إلى "ريفربليت"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-02
أعلنت إدارة نادي الأهلي موافقتها على بيع نسبة 70 % من عقد محترف الفريق الكروي الأول التشيلي باولو دياز لنادي ريفربليت الأرجنتيني، بينما سيحتفظ النادي بنسبة 30 % من العقد.
وقدمت الإدارة شكرها للاعب على الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق، متمنية له التوفيق مع فريقه الجديد.
وكان اللاعب قد مثل صفوف فريق الأهلي في الموسم الماضي.
02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
08:44 PM
أعلنت إدارة نادي الأهلي موافقتها على بيع نسبة 70 % من عقد محترف الفريق الكروي الأول التشيلي باولو دياز لنادي ريفربليت الأرجنتيني، بينما سيحتفظ النادي بنسبة 30 % من العقد.
وقدمت الإدارة شكرها للاعب على الفترة التي قضاها ضمن صفوف الفريق، متمنية له التوفيق مع فريقه الجديد.
وكان اللاعب قد مثل صفوف فريق الأهلي في الموسم الماضي.
، الأهلي يوافق على رحيل "دياز" إلى "ريفربليت" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يوافق على رحيل "دياز" إلى "ريفربليت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.