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محمد بن مسعود - الدمام - أوضح مصدر رسمي في قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه وبعملية نوعية نجحت قوات سعودية في إنقاذ 81 إفريقياً في سوق آل ثابت المحرر في مديرية قطابر بمحافظة صعدة كانت تستخدمهم الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بعمليات الإتجار بالبشر في صعدة اليمنية .
وكان الأفارقة المحررين بينهم 20 امرأة وطفلين وكانت المليشيات تحتجزهم في قبو بسوق آل ثابت وإجبارهم على القتال إلى جانبهم والقيام بأعمال حفر الخنادق ونقل الاسلحة.
ورافقت العملية النوعية حملة إغاثية عاجلة دشنها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية وتم نقل الأفارقة المحررين إلى مركز إيواء وتوفير العلاج العاجل حيث أن أغلبهم يعانون من الأعياء بسبب الجوع وظروف الاحتجاز غير الإنسانية .
02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440 09:36 PMالقوات السعودية تحرر 81 إفريقيًا من قبضة عصابة الإتجار بالبشر الحوثية
أوضح مصدر رسمي في قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه وبعملية نوعية نجحت قوات سعودية في إنقاذ 81 إفريقياً في سوق آل ثابت المحرر في مديرية قطابر بمحافظة صعدة كانت تستخدمهم الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بعمليات الإتجار بالبشر في صعدة اليمنية .
وكان الأفارقة المحررين بينهم 20 امرأة وطفلين وكانت المليشيات تحتجزهم في قبو بسوق آل ثابت وإجبارهم على القتال إلى جانبهم والقيام بأعمال حفر الخنادق ونقل الاسلحة.
ورافقت العملية النوعية حملة إغاثية عاجلة دشنها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية وتم نقل الأفارقة المحررين إلى مركز إيواء وتوفير العلاج العاجل حيث أن أغلبهم يعانون من الأعياء بسبب الجوع وظروف الاحتجاز غير الإنسانية .
، القوات السعودية تحرر 81 إفريقيًا من قبضة عصابة الإتجار بالبشر الحوثية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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