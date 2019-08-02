، أمير الرياض يقدم العزاء والمواساة في وفاة "الشبيلي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - في زيارة قام بها مساء اليوم لمقر العزاء

قدم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز العزاء والمواساة لأسرة الشبيلي في وفاة والدهم الدكتور عبدالرحمن بن صالح الشبيلي وذلك في زيارة قام بها مساء اليوم لمقر العزاء.

وسأل الأمير "فيصل بن بندر" الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهتها أعربت أسرة الشبيلي عن شكرها وتقديرها لأمير الرياض على تعازيه ومواساته, داعية الله أن يكتب ما قدم في ميزان حسناته.