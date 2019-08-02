

جدة 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واس

أكد ملتقى "سلامة الحاج" على توفير أعلى درجات السلامة والأمان لحجاج بيت الله الحرام تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والعمل على كل ما من شأنه الاسهام في راحة واستقرار ضيوف الرحمن أثناء تأديتهم المناسك .

ونوه الملتقى الذي نظمه المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل بالتعاون مع المديرية العامة للدفاع المدني أمس, برعاية معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ومتابعة معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط لتفعيل التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات العاملة في منظومة الحج والعمرة وذات العلاقة بأعمالها ورفع درجات الجاهزية والاستعدادات لإنجاح موسم هذا الحج - بمشيئة الله- .

من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل عبدالرحمن بن فالح الحقباني، بما يسعى إليه المجلس من خلال تنفيذ مثل هذه المناشط والفعاليات التي تركز على سلامة الحاج وتوعيتهم بمشاركة المديرية العامة للدفاع المدني مشيراً إلى أن ملتقى سلامة الحاج عرف بالتوعية الوقائية بالحج بتواجد مشرفي ومختصي السلامة بمنشآت حجاج الداخل ومنسوبيها وعدد من العاملين في هذا المجال .

وأفاد أن الملتقى شهد إقامة معرض مصاحب ، ضم نماذج من المطبوعات التوعوية والتوجيهية والتثقيفية مما يحض على توفير عوامل ووسائل السلامة، ورفع درجات الجاهزية والاستعدادات في جميع مخيمات الحجاج وأثناء تنقلاتهم لأداء مناسك الحج، مبينًا أن قطاع حجاج الداخل يحرص على مد جسور التعاون مع الجهات العاملة في شؤون الحج وتشكيل فرق عمل تسهم في توفير أعلى درجات السلامة والأمان لحجاج البيت العتيق .

الجدير بالذكر أن فعاليات ملتقى سلامة الحاج شهد تقديم عروضاً مرئية ومحاضرات تدور حول منظومة السلامة وسبل التعامل مع بعض المخاطر المحتملة في الحج، مثل : أخطار الحرائق والكهرباء والعواصف والرياح واستخدام الغاز والحطب للطبخ، وغيرها .

// انتهى //

21:13ت م

0131





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / ملتقى "سلامة الحاج" يؤكد توفير أعلى درجات السلامة والأمان لحجاج البيت الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.