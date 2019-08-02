حج / مؤسسة مطوفي الدول العربية تنظيم ورشة لشرح خطط التفويج



مكة المكرمة 01 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 02 أغسطس 2019 م واس

نظمت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية اليوم, ورشة عمل لشرح خطط التفويج وإدارة الحشود, بمشاركة قائد المنطقة الثانية بأمن المشاة في مشعر منى العقيد مسفر القحطاني وعضو مجلس إدارة‪‪ المؤسسة‪ المشرف على الخدمات العامة وإدارة جسر الجمرات والطواف الدكتور شادي مسكي, وبحضور رؤساء مكاتب شؤون الحجاج العرب وأعضاء التفويج بمكاتب الخدمة الميدانية, وذلك بمقر ‪المؤسسة بالعاصمة المقدسة.

وركزت الورشة على شرح خطط التفويج لمنشأة جسر الجمرات, كما ناقشت أبرز المعوقات وطرق تلافيها.

ونبه قائد المنطقة الثانية بأمن المشاة في مشعر منى العقيد مسفر القحطاني المطوفين إلى أنهم يضطرون في بعض الأحيان لتغيير مسارات بعض الأفواج لفترة مؤقتة وذلك لإزالة بعض العوائق في المسارات .

وحذر العقيد القحطاني خروج الحجاج من مخيماتهم قبل وصول حافلاتهم خصوصا يوم التروية وفي حال النفرة من عرفات لمزدلفة ومن ثم إلى منى, كما حذر من خروج الحجاج في أوقات الحظر خصوصًا يوم العاشر والثاني عشر والالتزام بجداول التفويج، حيث من المنتظر أن تعلن الوزارة عن الجداول وأوقات الحظر الجديدة.

وأشار إلى تخصيص أربع شوارع في مشعر منى لتفويج الحجاج العرب البالغ عددهم 380 ألف حاج من مخيماتهم لجسر الجمرات ، مبينا ان العودة ستكون عبر طريق الملك فهد نزولا على كوبري الملك عبدالله.

وأفاد قائد المنطقة الثانية بأنهم عملوا على تدريب وتأهيل المراقبين خلال الفترة الماضية على التعامل مع الحجاج ، ومعرفة أسلوب وآلية التفويج حتى يستطيعوا أداء المهمة الموكلة لهم بحرفية عالية.

وشدد على ضرورة تدريب المرشدين على استخدام التطبيقات الخاصة بالرقابة سواء لمنشأة الجمرات أو محطات القطار, لافتًا الانتباه إلى أهمية متابعة الجولات الميدانية لأعضاء التفويج بالمكاتب والمرشدين في المسارات الخاصة بهم ذهابا وإيابا من قبل أعضاء التفويج بالمؤسسة.

وأشار إلى أهمية التبليغ عن أي عوائق يتم رصدها في المسارات أول بأول، مع توثيق الحالات المخالفة لجداول التفويج والإبلاغ عنها للجهات الرقابية.

من جانبه طالب عضو مجلس الإدارة المشرف على إدارة جسر الجمرات الدكتور شادي مسكي المطوفين بضرورة التقيد التام بخطط وزارة الحج والعمرة في تفويج الحجاج إلى منشأة الجمرات والعودة مرة أخرى إلى المخيم وذلك عبر الطرق المخصصة, مشيرًا إلى أن خطة التفويج جرى اعتمادها، وسوف تكون وفق الجداول المخصصة بمتابعة تامة من قبل رئيس المؤسسة المطوف المهندس عباس قطان ونائبه المطوف الدكتور محمد بياري.

يذكر أن إدارة جسر الجمرات قد نظمت ورشة عمل خاصة لتدريب أعضاء التفويج بمكاتب الخدمة الميدانية على التطبيق الإلكتروني المعد من قبل وزارة الحج, وقدمت شرح مفصل عن بوابة التفويج الشاملة، والتدريب على استخدام التطبيق الذي يشمل جداول التفويج والأوامر والمحاضر.

وشهدت الورشة حضور فريق مراقبي التفويج لمعاونة أعضاء التفويج في تطبيق البرنامج ، حيث شاركوا الأعضاء في الإجابة على استفساراتهم بكل وضوح وشفافية.

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20:57ت م

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