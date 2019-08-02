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القنصلية لدى هونج كونج للسعوديين: لا تذهبوا إلى مونج كوك
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت قنصلية المملكة لدى هونج كونج المواطنين المتواجدين من التوجه إلى منطقة مونج كوك غدًا السبت؛ نظرًا لإعلان تنظيم تظاهرة في هذه المنطقة.
وقالت القنصلية: نلفت انتباه المواطنين السعوديين المتواجدين في هونج كونج بأخذ الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى منطقة (مونج كوك) غدًا السبت 3 أغسطس؛ نظرًا لإعلان المحتجين تنظيم مظاهرة في تلك المنطقة.
في سياق آخر، توافد الآلاف من الموظفين الحكوميين والمتظاهرين إلى متنزه “تشاتر جاردن” الواقع في قلب حي المال في هونج كونج مساء اليوم الجمعة للاحتجاج على سوء تعامل سلطات المدينة مع أسابيع من الاحتجاجات، ما يشير إلى انقسامات عميقة داخل الحكومة.
ونظم المحتجون تظاهرات رغم تحذيرات من الحكومة بضرورة التزام موظفيها البالغ عددهم 180 ألف شخص الحياد السياسي، بينما قالت مؤخرًا إنه يمكنهم المشاركة “بصفتهم الشخصية”.
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