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2019-08-02 وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك فيصل التخصصي متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة. وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . كبير أخصائيي التصوير الإشعاعي (الرياض). . استشاري عناية مركزة للأطفال (الرياض). . سباك ثاني (الرياض). Advertisements . استشاري مساعد- جراحة الأورام (جدة). . استشاري أشعة (جدة). . فني تصوير إشعاعي (جدة). وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 سبتمبر 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)









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