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2019-08-02 أمير الرياض يقدم العزاء في وفاة عبدالرحمن الشبيلي متابعات الخليج 365 - واس قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة الشبيلي في وفاة والدهم الدكتور عبدالرحمن بن صالح الشبيلي – رحمه الله – وذلك في زيارة قام بها سموه مساء اليوم لمقر العزاء .

وسأل الأمير فيصل بن بندر الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته أعربت أسرة الشبيلي عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته, داعين الله أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته.

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