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وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، وحائل، والجبيل”.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. موظف استقبال- الخدمات العامة (الرياض).
. مهندس ثاني- التميز في التصنيع (الجبيل).
. مدير- الصيانة والدعم الفني (حائل).
. مشغل- معدات (الجبيل).
. مهندس- معدات (الجبيل).
. أخصائي أول- تقنية المعلومات (الرياض).
وأوضحت شركة التصنيع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 أغسطس 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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