هل يمكن لمريضة الضغط الزواج والإنجاب؟

2019-08-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أجاب استشاري وأستاذ أمراض القلب الدكتور خالد النمر، على استفسار بشأن إمكانية زواج مريضة الضغط وأن تنجب بعد ذلك، وهل في هذا الأمر خطورة على حياتها؟

Advertisements

وأجاب النمر أنه يمكن لمريضة الضغط أن تتزوج وتنجب وتعيش حياة طبيعية مع الانتظام على الدواء ومتابعة الطبيب المعالج.

كما أجاب النمر على سؤال بشأن رجل كبير في السن أجرى عملية قلب مفتوح ويخرج صديد من جرح العملية ودائمًا يتم تنظيم الجرح ويقول الأطباء: إنه “طبيعي”.

وأكد النمر أن هذا ليس طبيعيًّا، بل من مضاعفات العملية المعروفة والنادرة، ولابد من علاج الالتهاب جذريًّا حتى يلتئم الجرح.