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2019-08-02 أمطار على المشاعر ومكة الأسبوع المقبل متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة قدم الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان، قراءة موجزة لحالة الطقس المتوقعة الأسبوع المقبل. وتوقع الحيزان أن يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة وسط النهار بالمجمل، ويكون ملاحظًا في ساعات الليل والفجر والصباح الأولى. Advertisements كما يتوقع استمرار تأثير الأمطار على المرتفعات مع اتساع رقعة شمولها لتطال المشاعر المقدسة في مكة المكرمة. في وقت سابق، توقع الحيزان رياح شمالية بالمجمل إلى شمالية غربية وشمالية شرقية نشطة مثيرة للأتربة والغبار على كافة قطاعات المملكة اليوم الجمعة. وأوضح أن درجات حرارة ستكون بين ٣٥- ٣٨ شمالًا و٤٣- ٤٥ في الوسط و٤٤- ٤٩ شرقًا و٣٥- ٤٢ غربًا، معتدلة على المرتفعات فرص الأمطار للمرتفعات واليمن وعُمان.









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