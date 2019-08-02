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توجيه من المدني إلى الحجاج بشأن أمتعهم الشخصية
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه الدفاع المدني نصيحة إلى الحجاج بشأن أمتعهم الشخصية أثناء المناسك.
وقال المدني: أخي الحاج، حمل الأمتعة الشخصية أثناء أداء النسك والشعائر يعرض سلامتك وسلامة الحجاج للخطر.
في سياق آخر، أوضح المدني متى تصبح مطابخ أصحاب حملات الحج نموذجًا للسلامة، مضيفًا أنه يجب إبعاد جدار المطبخ عن المخيمات بمسافة 3 أمتار، مع منع وجود أي فتحات باتجاه الخيام.
وأيضًا، حيث إنشاء المطابخ يجب أن تكون عند البوابة الرئيسية للمخيم، وعند بناء جوانب المطبخ وسقفه يكون من مواد مقاومة للحريق.
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