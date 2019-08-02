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الإمارات تحذر مواطنيها في تركيا من هذا الأمر
متابعات الخليج 365 - متابعة
شددت السفارة الإماراتية لدى أنقرة على ضرورة إلغاء مواطني الدولة في تركيا، خطوط الهواتف النقالة قبل مغادرة الأراضي؛ وذلك للحيلولة دون استخدامها من قبل أطراف أخرى في تعاملات مشبوهة.
وقالت السفارة: “نسترعي انتباه مواطني الدولة الكرام المتواجدين في تركيا إلى ضرورة إلغاء شريحة خطوط الهواتف النقالة قبل المغادرة؛ حتى لا يتم استخدامها من قبل آخرين في معاملات مشبوهة، لكي لا تتعرض للمساءلة القانونية”.
وفي يوليو الماضي، حذرت الخارجية الإماراتية، المواطنين المسافرين إلى الخارج، سواء بغرض السياحة أو العلاج أو الإقامة الطويلة، من رمي شرائح اتصال هواتفهم المتحركة، التي يقومون باستخراجها بأسمائهم في بلد الزيارة، أو منحها لآخرين لاستخدامها، إذ يمكن استغلالها من قبل مجهولين؛ ما يعرضهم للمساءلة القانونية.
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