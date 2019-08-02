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توجيه من تركي بن طلال بعد احتراق سيارة الرمالي في رالي عسير
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
تابع الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، باهتمام بالغ حادث احتراق سيارة المتسابق السعودي فرحان الرمالي خلال مشاركته في رالي عسير، ضمن الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية.
ووجه تركي بن طلال كافة القطاعات بتقديم كافة أوجه المساعدة وكل ما يلزم للاطمئنان على صحة السائق الرمالي وملاحه اللذان نجيا اليوم من حادثة احتراق السيارة نتيجة التماس كهربائي.
وقدم الرمالي جزيل شكره وعظيم امتنانه إلى أمير عسير على هذا الاهتمام الأخوي غير المستغرب منه، والذي يعكس مدى قوة التلاحم والتواصل بين ولاة الأمر وأبناء الوطن.
وقال الرمالي: شكرًا من القلب الأمير تركي بن طلال ونحمد الله على كل حال، واهتمامكم كان له الأثر العظيم في أنفسنا لمواصلة ممارستنا لرياضة السيارات والمشاركة في الاستحقاقات والجولات القادمة من بطولة السعودية للراليات الصحراوية وغيرها من المشاركات، بفضل من الله، ثم بفضل دعمكم واهتمامكم وتوجيهكم وعطائكم السخي الذي كان ولا زال السمة الأبرز بين حكومتنا الرشيدة وأبناء هذا الوطن المعطاء.
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