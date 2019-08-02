احتراق سيارة الرمالي في رالي عسير 2019

2019-08-02

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

نجا السائق السعودي فرحان الرمالي وملاحه ماجد الشمري، من الموت بعد احتراق سيارته (نيسان) بالكامل؛ بسبب التماس كهربائي حدث لها في رالي عسير 2019.

وقال الرمالي: (قدر الله وما شاء فعل) والسلامة في المنافسات الرياضية وتحديدًا رياضة السيارات تأتي في المقام الأول، موجهًا الشكر إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان الذي اتصل به شخصيًّا؛ للاطمئنان عليه وملاحه.

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وتابع: اللفتة الأخوية من رئيس الاتحاد عوضتنا عن كل خسائرنا واتصاله واطمئنانه علينا شخصيًّا يعكس اهتمامه العميق بالسائقين على الصعيدين الشخصي والمهني، فهو شخصية رائعة واستطاع أن يقفز برياضة السيارات قفزات نوعية، ونجده دائمًا يسبق الجميع في كل المناسبات ويحرص أن يقف على كل كبيرة وصغيرة، وكلي ثقة بالله عز وجل ثم به في إعادتنا للميادين مرة أخرى.