- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم ذوو ضحايا هجوم نيوزيلندا: الملك شفى آلامنا النفسية بدعوات الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
ذوو ضحايا هجوم نيوزيلندا: الملك شفى آلامنا النفسية بدعوات الحج
متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل
لاقت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، للناجين من حادث اقتحام مسجد نيوزيلندا، والذي راح ضحيته ما يزيد عن 50 شخصاً، لأداء فريضة الحج لهذا العام، حفاوة كبيرة في عيون الصحافة الأجنبية، والتي رأت هذه الدعوة بمثابة مواساة من المملكة للناجين وذوي الضحايا.
وحسب شبكة SBS الأسترالية، غادر الناجون وأقارب ضحايا إطلاق النار في مسجد كرايستشيرش في نيوزيلندا لأداء فريضة الحج، مشيرة إلى أن مائتين من الأقارب والناجين غادروا إلى المملكة بدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
علامة في الحياة
وقالت ريحانة بارفين، وهي زوجة أحد هؤلاء الناجين: رحلة الحج ستحدث فرقًا في حياتي.. عندما يذهب شخص للحج، فهذا أمر كبير بالنسبة له”.
وأضافت: “نحن نتعامل مع الكثير من الأشياء والألم والصدمات وكل شيء، ولكن هذا سيساعد حقًا في تغيير حياتنا”.
ترتيبات مدروسة
وكان السفير السعودي في نيوزيلندا، عبد الرحمن السحيباني، قد قام الأسبوع الماضي بتوديع الحجاج في جامع النور، أحد اثنين من المساجد التي وقعت فيها الهجمات.
وقام السفير بتسليم ملابس خاصة للرجال لارتدائها أثناء الحج، كما أخبر النساء أنه سيتم إعطاؤهن الزي الخاص بهنّ عند وصولهن إلى المملكة.
وقال زوج ريحانة، محمد شميم صديقي، الذي نجا من الهجوم، إن فرصة القيام بالحج سوف يكون لها تأثير عميق في شفاء آلامهم النفسية.
وأضاف: “أعتقد أن رغبة كل مسلم في العالم قبل وفاته أن يزور مكة مرة واحدة على الأقل في حياته”.
كانت هذه تفاصيل خبر ذوو ضحايا هجوم نيوزيلندا: الملك شفى آلامنا النفسية بدعوات الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.