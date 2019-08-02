الان تتابع الأرصاد: استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة على هذه المناطق غدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت الموافق 1440/12/02 في المملكة، قائلة إنه يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.
وشملت التوقعات، أن يستمر التوقع بنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تمتد إلى وادي الدواسر، أجزاء من منطقة نجران، أجزاء من المنطقة الشرقية.
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