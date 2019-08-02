شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل صوتي نادر بين الملك سعود ومحمد بن لادن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حصلت "الخليج 365" على تسجيل صوتي بين الملك سعود ومحمد بن لادن «في جبل كرا»، يسأل فيه الملك سعود عن معلومات حول شق طريق يربط مكة المكرمة والطائف مروراً بالهدا، والذي أمر بتنفيذه الملك ويبلغ طوله 67 كيلومتراً.

يذكر أن تاريخ المحادثة يعود للعام 1374 (قبل 66 عاما).