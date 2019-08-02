شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل صوتي نادر بين الملك سعود ومحمد بن لادن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
حصلت "الخليج 365" على تسجيل صوتي بين الملك سعود ومحمد بن لادن «في جبل كرا»، يسأل فيه الملك سعود عن معلومات حول شق طريق يربط مكة المكرمة والطائف مروراً بالهدا، والذي أمر بتنفيذه الملك ويبلغ طوله 67 كيلومتراً.
يذكر أن تاريخ المحادثة يعود للعام 1374 (قبل 66 عاما).
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.