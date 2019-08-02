شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات»: وصول 1.423.230 حاجاً عبر جميع المنافذ حتى نهاية الخميس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية أمس (الخميس) 1.423.230 حاجاً، وذلك وفق الإحصاء الذي أصدرته المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.323.405 حجاج، فيما قدم عن طريق البر 82.978 حاجاً، وعبر البحر 16.847 حاجاً، وذلك بزيادة 121.045 حاجاً على عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (9%).