شكرا لقرائتكم خبر عن «الحرس الوطني» تشارك في تنظيم الحج في مكة والمشاعر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تشارك قطاعات وزارة الحرس الوطني في تنظيم حج هذا العام 1440 بعدة مهمات أمنية وطبية وتوعوية تقدمها لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة، جنباً إلى جنب مع زملائهم منسوبي القطاعات الأمنية والحكومية والأهلية الأخرى، وفق الخطط المعتمدة.

وتأتي المشاركة تنفيذاً لأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة وإشراف مباشر من وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز.