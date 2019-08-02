الاتحاد الآسيوي لم يوافق على مشاركة المواليد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

نفى مصدر مسؤول في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تلقي الأخير موافقة رسمية من الاتحاد الآسيوي للعبة تجيز مشاركة اللاعبين المواليد في دوري أبطال آسيا، موضحا أن الموافقة كانت بالنسبة للقوائم الأولية لأسماء لاعبي الفرق المشاركة بالبطولة، كونه المسؤول عن هذا الإجراء، حيث تتم آلية التسجيل بالبطولات الآسيوية بمتابعة من اتحاد الكرة عن طريق اسم مستخدم ورقم سري من الاتحاد القاري يتم بموجبه تسجيل اللاعبين عبر نظام (افكاس) AFCAS.

وأبان المصدر أن مشاركة المواليد في دوري أبطال آسيا تعد من أهلية الأندية، وهي من تتحمل توابع مشاركتهم.

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‏وتنص لائحة الاتحاد الآسيوي على ضرورة وجوب توفر بطاقة الهوية الوطنية بالإضافة لجواز السفر للاعبين باستثناء الأجانب كما موضح بالفقرة 25.7.4 من لائحة قيد اللاعبين.

إذ يخلي الاتحاد الآسيوي مسؤوليته عن التسجيل حسب الفقرة 21.4 والتي تؤكد أنها مسؤولية الأندية.

وكان نادي الاتحاد قد طالب إدارة المنتخب بعودة اللاعب هارون كمارا، حيث غادر اللاعب إلى دبي للانضمام لمعسكر الفريق الذي يتأهب لمنازلة ذوب آهان الإيراني بعد غد ضمن جولة الذهاب من دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا.