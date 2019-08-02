السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة صادق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اختيار الاتحاد السعودي لكرة القدم ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة بريدة مكانا لإقامة مباراة المنتخب الأول أمام نظيره منتخب سنغافورة في 10 أكتوبر المقبل ضمن التصفيات الأولية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم وكأس آسيا.



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كانت هذه تفاصيل خبر بريدة تحتضن لقاء الأخضر وسنغافورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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