«كاوست» تطور الكفاءات والتقنيات الأمنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة أكدت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» التعاون مع كافة القطاعات الحكومية لتبادل الخبرات والمعلومات وتسخير إمكانيات الجامعة البحثية والتقنية لخدمة القطاع الحكومي والأمني في المملكة، وذلك عقب إبرامها مذكرة تفاهم أمس الأول مع قطاع حرس الحدود في مجالات البحث العلمي والتعليم والتدريب وتبادل المعلومات الأمنية، بحضور نائب رئيس «كاوست» للشؤون الحكومية سليمان الثنيان وقائد أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية اللواء البحري الركن علي الغامدي. وتشمل المذكرة التدريب والبحث العلمي والتعليم وتطوير الكفاءات والتقنيات الأمنية.



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